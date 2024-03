Eduardo Costa abre o jogo e fala sobre magreza excessiva: ‘Perdi 20kg’

Na semana passada, o cantor Eduardo Costa, de 45 anos, chocou muita gente ao surgir irreconhecível nas redes sociais. Em vídeo compartilhado por Mariana Polastreli, 34, esposa do sertanejo, ele aparece fazendo tutorial de maquiagem em uma penteadeira, mas o que realmente chamou a atenção foi a magreza excessiva do artista.

“O que aconteceu com ele, está doente?”, reagiu um internauta. “Meu Deus, está muito diferente”, comentou outro; “Gente, quem é ele?”, questionou um terceiro.

Confira o vídeo de Eduardo Costa:

🚨FAMOSOS: Eduardo Costa aparece em novo vídeo cuidado da pele e vídeo viraliza. pic.twitter.com/a2V97wyW1W — CHOQUEI (@choquei) February 29, 2024

Procurado pela IstoÉ Gente, Eduardo Costa foi sucinto ao falar do seu processo de emagrecimento. “Emagreci 20kg. Como tenho baixa estatura, o excesso de peso estava fazendo diferença no meu rendimento. O meu ganho de peso começou na época da pandemia, quando parei de frequentar a academia, mudei para fazenda com a minha esposa e os filhos, e ganhei bastante peso”, começa o cantor.

Costa ainda afirma que teve a ajuda de um profissional sério. “O tratamento foi feito pelo Dr. Bernardo Guimarães de Belo Horizonte. A minha mulher me acompanhou e incentivou. Segui os mesmos protocolos que ela faz para manter a boa forma”, completa.

Nutróloga

A nossa reportagem conversou com a nutróloga Fernanda Cortez, que explicou o que pode ter feito o cantor Eduardo Costa perder tanto peso. “Quando abordo o tema de perda de peso de forma saudável com meus pacientes, enfatizo a importância de uma mudança de estilo de vida. Esse processo começa com uma avaliação completa, geralmente conduzida por um médico, para identificar os hábitos que podem estar contribuindo para o ganho de peso”.

“Realizamos uma anamnese abrangente, analisando hábitos alimentares, níveis de estresse, ansiedade, disposição, padrões de trabalho e alimentação, a fim de compreender as raízes do problema e solucioná-lo efetivamente”, segue a profissional.

“Além disso, é fundamental realizar exames de sangue abrangentes para compreender o metabolismo, os níveis hormonais, deficiências vitamínicas e inflamações, permitindo um tratamento mais eficaz focado na causa do ganho de peso”, completa.

Plano alimentar

O cantor pode ter feito um plano alimentar individualizado, em colaboração com um nutricionista, levando em consideração seu estilo de vida, rotina, deficiências nutricionais e necessidades específicas. Este plano pode incluir reposição de vitaminas, minerais e até mesmo estratégias para ganho ou perda de massa muscular, dependendo dos objetivos do paciente.

Atividade física

Além da alimentação, a incorporação de uma rotina de exercícios. A atividade física não apenas aumenta o gasto calórico, mas também acelera o metabolismo. A musculação, muitas vezes negligenciada, desempenha um papel crucial nesse processo, pois mantém o metabolismo ativo mesmo após o treino, promovendo a queima de calorias e fortalecimento muscular.

Dieta/medicação

É importante destacar que não existe uma abordagem única para todos, e devemos evitar dietas da moda ou tomar medicação sem prescrição médica. A orientação profissional, aliada a exames regulares, é essencial para garantir um progresso seguro e eficaz em direção aos objetivos de saúde e bem-estar.”

Uma boa suplementação também pode ser recomendada, complementando as necessidades nutricionais individuais de cada paciente. Não podemos esquecer a importância do sono adequado, da hidratação e do bom funcionamento intestinal, que são pilares fundamentais para alcançar os objetivos de forma saudável e sustentável.

