Eleição do Conselho do Plano Diretor Municipal será nesta quinta (14)

As eleições para o biênio 2024/2026 do Conselho do Plano Diretor Municipal (CPDM) de Cachoeiro estão marcadas para esta quinta-feira (14), das 13h às 18h. No entanto, o evento será realizado na Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

Portanto, as organizações Civis interessadas tiveram até 1º de março para se cadastrar, e ao todo serão preenchidas 14 vagas. Aliás, estão participando instituições e entidades de classe dos seguintes segmentos: acadêmico; ambiental; de arquitetura, urbanismo e/ou direito; comercial e de serviços; industrial; rural; e associações, movimentos populares e ONG’s.

No entanto, o CPDM terá composição bipartite e paritária, constituído por 28 membros titulares e suplentes. Portanto. terão direito a voto e mandato de dois anos. Aliás, desses, 14 (titulares e suplentes) serão representantes governamentais indicados diretamente pelo chefe do Poder Executivo e outros 14 (titulares e suplentes) serão representantes da sociedade civil organizada, eleitos na Conferência Municipal da Cidade e indicados pelo representante legal de cada entidade eleita.

Eleições do Conselho do Plano Diretor Municipal

Portanto, confira quais as entidades inscritas:

1. Associação dos Profissionais de Engenharia Ambiental do Espírito Santo – Apea;

2. Associação Comercial Industrial de Serviços de Cachoeiro De Itapemirim-Es – Ascici;

3. Associação dos Contabilistas do Sul do Estado do Espírito Santo – Ascosul;

4. Federação das Associações de Moradores e Movimentos Populares de Cachoeiro de Itapemirim – Fammopoci;

5. Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Ifes;

6. Loja Maçônica Fraternidade E Luz;

7. Movimento Empresarial Sul Espírito Santo – Messes;

8. Empresa Brasileira de Ensino Pesquisa e Extensão S/A – Multivix;

9. Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim;

10. Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo – Sindirochas;

11. Unimed Sul Capixaba;

12. Associação de Amigos da Bacia do Rio Itapemirim – Aabri.

Plano Diretor Municipal

Contudo, o Conselho do Plano Diretor Municipal de Cachoeiro, criado pela Lei nº 5.890, de 31 de outubro de 2006 (Plano Diretor Municipal), é um órgão participativo, consultivo e deliberativo, composto por 28 membros titulares e suplentes, com direito a voto e mandato de dois anos, sendo representantes do poder público e da sociedade civil.