Em Cachoeiro, secretário lista metas de 2030 já alcançadas pelo ES

O secretário de Estado de Economia e Planejamento do Espírito Santo, Álvaro Rogério Duboc, destacou os avanços alcançados com a cultura de planejamento desenvolvida no Estado. Durante o lançamento das oficinas de trabalho para construção do Plano de Desenvolvimento ES 500 anos, nesta terça-feira (5), em Cachoeiro, ele listou as metas já alcançadas por meio desse modelo.

“O Espírito Santo é um estado que já tem a cultura do planejamento. Em 2008, nós fizemos um plano de longo prazo até 2025. Em 2013, revisitamos e ampliamos o marco temporal até 2030 e agora, mais uma vez, vamos reunir a sociedade capixaba para a gente discutir o que nós pensamos em 2030 e projetar por mais cinco anos”, explicou o secretário.

Alertando para a importância do trabalho voltado para resultados, Duboc ainda apontou alguns objetivos traçados para o ano de 2030 que já foram alcançados em 2024.

“Nós queríamos chegar em 2030 com a redução da mortalidade infantil, hoje o Espírito Santo é o Estado com a menor mortalidade infantil, já alcançamos esse objetivo. Nós tínhamos o objetivo na saúde, também de aumentar a longevidade, hoje nós temos um estado com a maior longevidade”, afirmou.

Entre os destaques das metas alcançadas está a redução da violência.

“Nós tínhamos como objetivo, chegar em 2030, reduzindo a violência letal no Espírito Santo, os homicídios. Em 2010, nós tínhamos 2000 homicídios, no ano passado foi menos de 1.000. Estamos caminhando, não alcançamos ainda o objetivo, até porque nós temos ainda alguns anos”