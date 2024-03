ES 500: Cachoeiro abre discussões para planejamento do Estado

Teve início, nesta terça-feira (5), em Cachoeiro de Itapemirim, a série de oficinas de trabalho para para construção do Plano de Desenvolvimento ES 500 anos.

A iniciativa, dividida em 12 encontros, tem como objetivo construir uma visão de futuro com foco no ano de 2035, quando serão celebrados os 500 anos da colonização do solo espírito-santense.

Essa primeira oficina teve como parâmetro os desafios da microrregião Central Sul.

Mudança climática; agropecuária sustentável; reforma tributária e saúde estão entre os assuntos em estaque nas discussões.

O projeto ES 500 é realizado pelo Governo do Estado em parceria com a sociedade civil e o setor produtivo, por meio do Espírito Santo em Ação.