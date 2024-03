Emancipação de Vargem Alta: prefeito aponta mudança de foco na gestão

O município de Vargem Alta completa 36 anos de emancipação política, nesta quarta-feira (20). Nesse período, muito já foi feito, mas ainda há muito o que fazer.

“Parabéns Vargem Alta pelo seu 36º aniversário. É uma cidade jovem, mas que tem se destacado muito a nível de Estado e a nível de Brasil, com os seus índices na área de saúde, de educação, a assistência social. Temos evoluído muito para melhorar a vida do nosso povo”, afirma o prefeito Elieser Rabello (MDB).

Conforme explica o chefe do Poder Executivo municipal, a cidade cresceu muito em diversos setores, da agricultura ao turismo.

Porém, nesta data que marca a emancipação de Vargem Alta, ele aponta que o foco da gestão está mudando e um dos caminhos para o desenvolvimento é a inovação .

” Vargem Alta, graças a Deus está no caminho certo, com o desenvolvimento sustentável. Hoje mesmo estou na Feira de Cidades Inteligentes, em Curitiba, em nível nacional. E pretendemos implantar também inovação. Já montamos o nosso escritório de dados no município e vamos evoluir muito mais”, explica o gestor.

Emancipação

A emancipação de Vargem Alta se deu em março de 1988 através de plebiscito, onde 87 % da população foi favorável a separação do então distrito do município de Cachoeiro de Itapemirim.