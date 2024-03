Empresa de nutrição animal aposta no mercado de piscicultura

Alessandro Gomes Quadros é assistente técnico comercial da empresa Soma Nutrição Animal, localizada em Rio Poma, em Minas Gerais. A empresa esteve presente no Fórum de Piscicultura, em Muniz Freire.

“Temos hoje uma grande parceria aqui na região com a cooperativa Coopram, além de estarmos fornecendo ração animal para criação de tilápia, damos o suporte técnico necessário”, menciona Alessandro.

Realização e apoio

A feira de Inovação no Agronegócio, a Inova Capixaba – Piscicultura In Foco, que teve como tema o Fórum de Piscicultura, será realizada pela GFC Eventos e contou com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), do Programa de Popularização da Inovação – INOVAPOP, Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), bem como o Sebrae, Ufes, Ifes Cepid, Prefeitura de Muniz Freire e AQUINOTICIAS.COM.

Assista a entrevista na integra!