Enchente arranca asfalto, invade casas e comércios em Jerônimo Monteiro

Em Jerônimo Monteiro, ruas foram tomadas pela forte correnteza que se formou após o temporal que caiu sobre o município na noite dessa sexta-feira (22).

Segundo informações da Prefeitura, a chuva, que começou por volta das 23 horas e somente diminuiu às 3 horas da manhã, elevou o nível do Rio que corta a cidade e causou uma enxurrada que arrastou tudo o que tinha pela frente. Na rua principal da cidade, até placas de asfalto foram arrancadas com a força da água.

Leia Também: Após forte temporal, Alegre está em alerta máximo

Além do centro da cidade, três outros bairros foram muito afetados: Santa Clara, Parada Cristal e Pedregal. Em algumas casas, o nível da água chegou até o telhado, fazendo com que famílias perdessem tudo o que tinham.

A BR-482, que corta a sede do município, ficou interditada durante a madrugada devido ao alagamento na pista, mas o trânsito passou a fluir normalmente logo que a água baixou às 4 horas da manhã. No município, o acumulado da água da chuva chegou a 180 milímetros em menos de 24 horas.

Equipes da Defesa Civil e demais secretarias do município realizam os levantamentos de desalojados, desabrigados e condições das estradas.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.