Energia solar para todos: veja como ter acesso no Espírito Santo

Energia solar mais acessível para todos. Pensando nisso, a EDP, companhia que atua em todas as áreas de negócios do setor elétrico brasileiro, disponibilizou para toda população do Espírito Santo o Programa Solar Digital.

Com essa novidade, além de pequenos e médios empresários, os clientes residenciais, pessoa física, também podem ter o serviço de assinatura de energia solar. Todos que aderirem até dia 31 de março receberão um desconto de até 18% na sua fatura de energia elétrica.

LEIA TAMBÉM: Lula anuncia construção de Ifes em Muniz Freire

Os clientes com uma fatura mensal de energia elétrica a partir de R$ 250 podem ter energia solar sem a necessidade de investimento na instalação de placas fotovoltaicas, nem alterações na rede elétrica.

Os interessados podem contactar a EDP de forma 100% online, sem taxa de adesão ou custo de manutenção.

A EDP está atenta à transição energética e quer ser a protagonista deste processo. Por isso, mais que ampliar a atuação e capacidade em fontes renováveis, a empresa quer contribuir para a descarbonização da economia.

“Ou seja, tornar a energia limpa mais acessível para todos os nossos consumidores do Estado do Espírito Santo”, afirma Carlos Andrade, vice-presidente de Clientes e Inovação da EDP Brasil.

Energia sustentável gerando economia

A energia consumida por estes clientes é gerada a partir de usinas solares da EDP, injetada na rede elétrica e chega até o consumidor da mesma forma que é recebida atualmente, pela rede da distribuidora de energia.

Ao aderir ao serviço de Solar Digital, o cliente passa a receber duas faturas: a da EDP, com a energia solar consumida; e a da distribuidora local, com os custos obrigatórios (disponibilidade, iluminação pública, impostos não compensáveis de PIS/COFINS e ICMS).

Por exemplo, um consumidor que possui uma fatura mensal de R$ 250,00 pode ter uma economia mensal de R$45,00. Em um ano ele poder ter uma economia total de R$540,00.

A contratação deste serviço é muito simples e rápida. O cliente pode fazer de forma online, acessando o site: https://lp.edpcomunicacao.com.br/campanha-pf, por telefone através do 0800 721 5044 ou pelo Whatsapp: 11 5039-5325.

Investimentos em energia solar no Espírito Santo

Os investimentos em energia solar no estado fazem parte da estratégia da EDP para liderar a transição energética. Dessa forma, visa contribuir para o desenvolvimento socioeconômico das regiões em que atua e facilitando o acesso à energia renovável.

A companhia anunciou um investimento de R$ 100 milhões em quatro usinas solares de geração distribuída, com capacidade instalada de 25 MWp no Espírito Santo.

Estão localizadas nos municípios de Pedro Canário, São Mateus, Boa Esperança e Sooretama. Devem atender a consumidores residenciais e pequenas e médias empresas do estado por meio do programa Solar Digital.

Atualmente, a EDP conta com 13 usinas solares no estado. Desse total, dez já estão em operação e três estão em construção, com previsão de serem energizadas ainda no primeiro semestre de 2024.

As ações no Espírito Santo estão alinhadas à estratégia da empresa de consolidar e expandir sua atuação em geração solar distribuída, com investimentos de R$ 2,3 bilhões previstos até 2026, em todo o país.

Atualmente, a companhia tem 87 usinas solares de geração distribuída no Brasil, sendo 48 já em operação.