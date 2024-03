Equipes de saúde resgatam pacientes renais crônicos ilhados em Mimoso

Dois pacientes renais crônicos ilhados no interior de Mimoso do Sul foram resgatados, nesta segunda-feira (25), após busca ativa conduzida pela Secretaria da Saúde (Sesa), com apoio da Secretaria Municipal de Saúde.

Desde a enxurrada que atingiu a cidade, no último fim de semana, equipes da pasta, com suporte da Superintendência Regional Sul de Saúde, atuam na força-tarefa de atendimento à população local.

LEIA TAMBÉM:

Um helicóptero disponibilizado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) foi utilizado para salvar ambos os pacientes, um homem e uma mulher, residentes nos distritos de Conceição do Muqui e Santo Antônio do Muqui, que estão inacessíveis em consequência das fortes chuvas. Levados, logo em seguida, para Cachoeiro de Itapemirim, eles tiveram de ser imediatamente encaminhados à sessão de diálise, pela qual não passavam desde a última quinta-feira (21).

Reunião traça estratégias para reorganização da rede local de saúde

Também nesta segunda-feira, no começo da tarde, o subsecretário de Estado de Atenção à Saúde, Tadeu Marino, esteve em Mimoso do Sul para dar continuidade à condução dos trabalhos iniciados, no domingo (24), pela comitiva liderada pelo secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte. Ele foi acompanhado pelos titulares da Gerência de Políticas e Organização de Redes de Atenção à Saúde (Geporas), da Rede de Atenção à Urgência e Emergência (RUE) e da Gerência de Assistência Farmacêutica (GEAF).

O foco da visita do subsecretário foi monitorar estratégias para a reorganização da rede local de Atenção à Saúde. Com esse objetivo, ele se reuniu com a equipe da força-tarefa na sala de situação montada na Unidade Básica de Saúde Dr. Lincon Galveas Martins, no centro de Mimoso do Sul. “Para essa reestruturação, organizaremos quatro pontos provisórios de atenção, para atendimentos ambulatoriais à população”, explicou Tadeu Marino.

O Núcleo Especial de Atenção Primária (Neapri), vinculado à Geporas, informou que sete Unidades Básicas de Saúde do município foram afetadas, e uma UBS ainda não teve sua situação totamente apurada.

Além disso, conforme o Neapri, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) está comprometido, impedindo seu funcionamento. A Casa da Mulher também foi atingida. Somente o Hospital Apóstolo Pedro, que não foi afetado, segue em funcionamento.

Farmácia municipal segue em funcionamento

Originalmente alocada na UBS na qual foi implantada a sala de situação, a farmácia municipal de Mimoso do Sul continua em funcionamento. Seu estoque atual conta, basicamente, com medicamentos para hipertensos e diabéticos, além de vermífugos.

Ainda assim, até que seja restabelecido o fluxo normal de aquisição de itens, o serviço de dispensação de medicamentos é garantido graças a doações feitas pela Sesa e por outros municípios capixabas, como Viana, Serra, Barra de São Francisco, Vila Pavão, Laranja da Terra, Cariacica e Marechal Floriano. As medicações doadas são destinadas, primeiramente, à GEAF, que define, então, a logística de entrega a Mimoso do Sul.

Kits emergenciais enviados pelo Ministério da Saúde

Ainda na tarde de segunda-feira, chegaram ao almoxarifado da Sesa, em Vitória, cinco kits emergenciais enviados pelo Ministério da Saúde, para atender aos municípios da região sul atingidos pelas enxurradas. A Gerência de Assistência Farmacêutica fracionará os kits e os enviará após levantamento das necessidades apresentadas em cada um dos municípios.

Cada kit é composto por 32 tipos de medicamentos e de 16 tipos de insumos (luvas, seringas e ataduras, entre outros) suficientes para atender 1.500 pessoas durante um mês, de acordo com o Ministério da Saúde.

Visitas a abrigos para orientações sanitárias

Referências da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, com apoio de um técnico enviado pelo Ministério da Saúde, realizaram visitas a locais de Mimoso do Sul utilizados como abrigos, com o intuito de avaliá-los e prestar orientações relacionadas às condições sanitárias, além de esclarecimentos sobre doenças de transmissão hídrica.