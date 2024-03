“Erga essa cabeça e vai na fé”: Xande de Pilares se solidariza a Mimoso

O cantor de pagode Xande de Pilares se solidarizou ao povo de Mimoso de Sul, cidade do Sul do Estado do Espírito Santo que foi devastada por um temporal que caiu no dia 23 de março.

Em depoimento a uma rádio local, o artista destacou a importância de se apegar a fé e apontou a resiliência como “ferramenta” estratégica para driblar os momentos difíceis e alcançar a superação.

LEIA TAMBÉM: Mimoso: doações de roupas não são mais necessárias; veja o que precisa

“Quando a gente resiste ao sofrimento, a gente supera ele. Quando a fé em nosso coração ela é acesa, a gente supera qualquer tipo de dificuldade”, afirmou Xande de Pilares.

Emocionado, o cantor lamentou a situação que o município de Mimoso do Sul está enfrentando e encorajou os mimosenses a seguirem em frente.

“É muito difícil encontrar palavras para dizer em um momento adverso da vida, mas existe um ser, acima de nós, que sempre atende ao nosso chamado. Que Deus faça a diferença neste momento, porque a vida tem que seguir. Erga essa cabeça, mete o pé e não perca a fé, porque a fé ela faz uma diferença monstruosa em nossa vida”, ressaltou.