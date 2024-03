ES Solidário: governo organiza ação para ajudar vítimas da chuva

Em decorrência das fortes chuvas que atingem a região sul do Espírito Santo desde a última sexta-feira (22), o Governo do Estado está organizando doações de água mineral, cobertores, roupas em condições de uso, além de kits de limpeza e de higiene pessoal para ajudar às pessoas que estão enfrentando dificuldades.

Os donativos podem ser entregues em Vitória, na Quadra de Esportes da sede do Corpo de Bombeiros Militar, no endereço: Rua Tenente Mário Francisco de Britto, 100, bairro Enseada do Suá.

Já em Cachoeiro de Itapemirim, as doações podem ser entregues na 1ª Companhia Bombeiros Militar, no endereço: BR-393, KM 0, antiga Av. Mardegan, 790, bairro Marbrasa.

Neste momento de consternação, o Governo do Estado pede o apoio da população para juntos superarmos mais este trágico episódio.