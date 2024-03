Escola de Muniz Freire utiliza plataforma de observação celeste

O Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Bráulio Franco, localizada no município de Muniz Freire, promoveu, no último dia 19, uma atividade de Física envolvendo um mapa celeste interativo. A iniciativa buscou proporcionar aos estudantes uma melhor análise e obtenção de informações sobre diversos corpos celestes. Exemplos: cometas, planetas, estrelas e satélites.

Leia também: Muniz Freire: ex-combatente deixa diário com relatos da 2ª Guerra Mundial

Para o professor da disciplina, Augusto Cesar Martins Bicalho, a realização da atividade, que utilizou a plataforma on-line Stellarium para viabilizar a observação e diferenciação de satélites naturais e artificiais. Além disso, compreendendo aspectos do tamanho e magnitude dos objetos que compõe a Via-Láctea. Aliás, a ação vai também ao encontro das diretrizes das unidades escolares contemplada com o selo “Escola do Futuro”.

O docente acrescentou ainda que a aula contribuiu para o desenvolvimento da autonomia e interesse dos estudantes pela Astronomia. “A interação com o site resultou em uma participação positiva por parte dos alunos. Eles demonstraram interesse em observar diferentes planetas e buscaram compreender melhor os corpos celestes, além de explorar curiosidades”, disse o professor.

A estudante Tainá de Paula Mota contou que a atividade a possibilitou tirar diversas dúvidas. “Foi a primeira vez que visualizei um mapa celeste. Esta chance de experimentar passear pelos planetas foi incrível. Facilitou muito a minha compreensão do assunto”, afirmou a jovem.

Escola do Futuro

O Programa Escola do Futuro é uma iniciativa do Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), que propõe o desenvolvimento da Cultura Digital por meio de metodologias inovadoras e uso de tecnologias educacionais no cotidiano escolar. Aliás, a Escola do Futuro insere-se num conjunto de ações implementadas pela Sedu para a oferta de uma educação mais atual, integral e inovadora, alinhadas à legislação educacional vigente com a garantia do pleno desenvolvimento da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e do Currículo do Espírito Santo na Rede Pública Estadual de ensino. Um dos principais objetivos do programa é colaborar para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao uso crítico e responsável das tecnologias digitais.

Fonte: SEDU