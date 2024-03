Escoliose: avó de Marataízes pede ajuda para neto que corre risco de morte

Uma moradora de Marataízes vive um drama com o neto, de 13 anos, que mora em Vila Velha e sofre com escoliose grave.

De acordo com dona Regina Mara Rodrigues, o ângulo da deformidade chegou a 50 e os médicos estão achando perigoso para ele, porque pode a qualquer momento comprimir os órgãos internos, como pulmão e coração.

“Ele pode começar a ficar com faltar de ar, cansaço, respiração dificultosa, podendo chegar até a óbito”, afirma. Diante desse contexto, a família resolveu fazer uma Vaquinha Solidária para obter recursos para acelerar o tratamento do adolescente.

Vaquinha para tratamento da Escoliose severa

“Essa vaquinha é para ajudar. No caso, se precisar de exames, a gente ter condições de fazer os exames imediatos. Se precisar de médico, correr ao médico mais rápido possível. Estamos correndo contra o tempo”, relata dona Regina Mara.

Desde o ano passado, a mãe do garoto, que também tem um problema de saúde grave, a Síndrome de Stevens-Johnson, busca ortopedistas e outros especilistas que possam ajudar na avaliação e tratamento de forma gratuita ou com valores mais em conta.

Atualmente o adolescente e a mãe moram em Vila Velha, mas a avó do aolescente apela por ajuda de pessoas de qualquer parte do Brasil. Para ajudar, basta seguir as orientações do cartaz abaixo: