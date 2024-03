Cidade do Caparaó tem a segunda maior população de idosos do ES

O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) divulgou recentemente o Panorama do Idoso no Espírito Santo. Um Caderno que de forma qualitativa e quantitativa, apresenta um breve panorama do idoso, contextualizando seu perfil em várias dimensões.

Com base no Censo de 2022, o Panorama do Idoso destaca que o estado do Espírito Santo totaliza em números absolutos, 631.398 de idosos, na faixa etária de 60 anos ou mais. Um aumento de 73,1%, comparado ao ano de 2010, quando o número de idosos perfazia um total de 364.745 idosos.

O Panorama ainda destaca que no Brasil a população idosa também apresentou crescimento entre 2010 e 2022. De acordo com o Censo de 2010, a população de idosos no Brasil era de 20.588.891, em números absolutos. Já, segundo os resultados do Censo 2022, o Brasil conta hoje com 32.113.490 de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Um aumento de 55,97% no percentual relativo entre as duas décadas.

Para a pesquisadora do Instituto Jones, Isabella Barbosa, o aumento da população idosa evidencia um cenário de envelhecimento da população:

“Esse crescimento destacado pelo Panorama do Idoso é um assunto importante para o desenvolvimento das políticas públicas, porque mostra a situação de envelhecimento da população, os dados apresentados também explicitam a tendência de redução da população mais jovem entre 2010 e 2022”, explica.

Outro dado destacado pelo Panorama é o fator do envelhecimento. Em duas décadas, a esperança de vida ao nascer projetada pelo IBGE para o Espírito Santo passou de 70,37 anos, em 2000, para 79,8 anos em 2022. Essa é a segunda mais elevada esperança de vida ao nascer entre os estados brasileiros, estando atrás somente de Santa Catarina (79,9 anos).

Quanto ao índice de envelhecimento, em 2022, o Espírito Santo ultrapassou o do Brasil, com 58,1, ficando em 6º lugar no ranking entre todos os estados da federação com maiores índices de envelhecimento.

Para o diretor de Integração do IJSN, Antonio Rocha, o estudo é uma importante ferramenta para a elaboração das políticas públicas: “o Panorama do Idoso é uma entrega importante para entendermos essa dinâmica demográfica e as consequências que ela traz para as políticas públicas, é um instrumento para que os municípios e o Governo do Estado as implementem com mais efetividade”, destaca.

Municípios

Em 2022, os municípios de Itaguaçu, São José do Calçado e Itarana foram os que apresentaram os maiores percentuais de idosos, relativo à população total do município, com 23,65%, 22,58% e 22,54%, respectivamente.

No contexto da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), em 2022, a capital Vitória registrou o maior percentual de idosos em relação aos demais municípios da RMGV, com 20,07%, e em segundo lugar, o município de Fundão, com 19,05% e em terceiro Guarapari com 17,45%.

O município da Serra, apesar de ser o mais populoso da RMGV, é o que tem um dos menores percentuais de idosos da RMGV e do estado, com 12,77%, ficando na 76º posição.

Já na análise dos números absolutos, o Panorama do Idoso aponta que em 2022, os municípios da RMGV com maior população idosa foram Vila Velha com 81.049, Serra com 66.481 e Vitória com 64.805.

O Panorama do Idoso é uma produção da Coordenação de Estudos Territoriais do Instituto Jones do Santos Neves (CET/IJSN) e foi elaborado a partir do levantamento de dados e informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em especial, os últimos resultados do Censo 2022, e o DATASUS.

Saúde do Idoso

Com base nos dados do DATASUS, o Panorama do Idoso destacou que as doenças que mais acometeram os idosos, principalmente entre 2020 e 2022, foram as doenças ligadas ao aparelho circulatório, as doenças infecciosas e as neoplasias. Resultados que evidenciam o impacto da Covid-19.

Os dados completos sobre o Panorama do Idoso podem ser acessados em: https://ijsn.es.gov.br/publicacoes/cadernos/panorama-do-idoso