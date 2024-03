Esconderijo do tráfico: cadela Mona localiza drogas e armas em Iúna

A Polícia Militar, juntamente com a Cadela Mona, localizou armas, drogas e munições escondidos dentro de uma residência no bairro Quilombo, em Iúna, na tarde da última quarta-feira (13).

Policiais militares receberam denúncias de que um homem, de 32 anos, estaria em casa com armas de fogo e grande quantidade de drogas, inclusive, diante de sua filha. No entanto, os militares foram até o local e realizaram o cerco em torno da residência.

Ao chegaram próximo do portão, os policiais avistaram o suspeito no degrau de uma escada. Quando ele avistou a presença policial, o suspeito fugiu.

A guarnição viu o suspeito dispensando um objeto da cintura e, em seguida, pulou de uma janela e saiu correndo pelos fundos e entrado na casa de vizinhos.

Entretanto, o suspeito entrou pelos fundos de uma casa rosa. A guarnição fez contato com uma mulher que está grávida e estava acompanhada de seu filho. A equipe solicitou para que acompanhasse para fora de sua residência, pois apresentava grande desespero emocional.

Buscas na residência em Iúna

Com autorização dela, a guarnição fez varredura no interior da residência, onde os policiais avistaram marcas de sangue nas paredes e pingos pelo chão. Após seguir os rastros de sangue, o suspeito foi localizado atrás da porta do banheiro. Ele foi algemado.

Retornando a residência do casal, os militares apreenderam um revólver da marca Smith Wesson calibre .38. Os policiais viram uma mulher que se apresentava exaltada emocionalmente dizendo que não tinha nada de errado contra ela. A equipe adverteu para que ela se controlasse, porém, desacatou e desobedeceu às ordens da PM.

Contudo, o suspeito possui registro criminal e já foi apreendido drogas e armas de fogo com ele. Além disso, os policiais apreenderam uma porção de substancia semelhante a crack com aproximadamente 11 gramas, uma porção de haxixe e uma balança de precisão.

Os militares apreenderam, também, uma porção de substancia semelhante a crack com aproximadamente 420 gramas. Eles colocaram a cadela Mona em ação, em Iúna, que localizou debaixo do colchão da cama um revólver marca Taurus, calibre .38. Aliás, a cadela encontrou três munições calibre .38 cantos vivos e mais três munições de mesmo calibre CBC SPL debaixo do guarda roupa.

Porquanto, os policiais encontraram uma quantia de R$ 2.530,50 dentro de uma vasilha de água que estava em cima do guarda roupas e R$ 200,00 em espécie no armário da cozinha. A PM apreendeu três pássaros da fauna silvestre, sem anilha, uma balança de precisão e resquícios de drogas.

Segundo a PM, o suspeito utiliza o veículo para realizar a venda e transporte de drogas no município de Iúna e adjacências.

Portanto, a equipe encaminhou o suspeito para o hospital de Iúna, pois estava ferido devido a fuga, em seguida, para a delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante.