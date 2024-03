PM faz apreensão e deixa R$ 5 milhões de prejuízo ao tráfico de drogas

A Polícia Militar desencadeou uma operação com intuito de prender integrantes do tráfico de drogas no município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

A apreensão realizada pelos militares do 13º Batalhão resultou em uma expressiva quantidade de drogas. A operação ocorreu no bairro Ayrton Senna, localizado na cidade de São Mateus.

Os militares receberam informações de uma grande quantidade de drogas em uma residência da região, onde fizeram o cerco, buscando certeza sobre o acontecimento do crime.

Como resultado dessa ação diligente, foram apreendidos 41 tabletes de cloridrato de cocaína, totalizando aproximadamente 45 quilos da substância ilícita, além de três balanças de precisão.

Contudo, o êxito da operação foi crucial para retirar uma quantidade de drogas das ruas, avaliado no valor de R$ 1.800.000,00 e em preços finais. Após preparo da droga para o consumo final, avaliado em R$ 5.000.000,00 de prejuízo ao tráfico de drogas.

No entanto, os policiais localizaram um criminoso de 32 anos de idade. Nisso, os militares conduziram ele para a autoridade judiciária competente.

Além disso, a resposta e a eficiência demonstradas pelos militares refletem o compromisso em combater o crime e proteger a comunidade local, devendo todos se submeterem ao que está previsto na Legislação Brasileira.

PM realiza apreensões de materiais do tráfico de drogas em Ibatiba

A Polícia Militar apreendeu no último sábado (2), materiais utilizados no tráfico de drogas em Ibatiba, no Sul do Espírito santo.

Os policiais militares apreenderam um pedaço de pasta base, 13 pedras de crack, quatro buchas de maconha, R$ 449,00, uma balança de precisão, dois giletes com resquícios de crack, um celular, um relógio e material de preparo das drogas.

Portanto, os materiais apreendidos foram entregues na 11ª Delegacia Regional em Venda Nova do Imigrante. Não há informações sobre detidos.