Espírito Santo trilha ambiente favorável de negócios na piscicultura

Os dados divulgados pelo Anuário Peixe BR 2024, divulgados ontem (29), revelam uma posição consistente do Espírito Santo no cenário nacional da produção de peixes de cultivo. O Estado, 16º no ranking da produção de peixes de cultivo em 2021, manteve a posição em 2022 e subiu para 17º no ano passado, um crescimento de 6,31%. Os números demonstram crescimento significativo na produção, de 19.030 toneladas, evidenciando um ambiente propício para o desenvolvimento da aquicultura.

LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA CONEXÃO SAFRA