Estaduais Sub-15 e Sub-17 têm início previsto para 6 de abril; confira

Na tarde desta quarta-feira (06), a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) realizou a primeira reunião do Conselho Arbitral sobre os Campeonatos Estaduais Sub-17 e Sub-15. Diretor executivo da FES, Raphael Penitente passou as primeiras informações aos clubes interessados.

As duas competições têm início previsto para o dia 06 abril e são restritas aos clubes profissionais filiados à FES, que têm até a próxima segunda-feira (11) para confirmarem a participação por meio de termo de compromisso. Os clubes que entrarem nas disputas precisam participar dos dois campeonatos, não sendo possível entrar em somente um deles. O Estadual Sub-17 vale vaga para a Copa do Brasil Sub-17 do ano que vem.

A FES informou que novamente vai arcar com despesas de taxas de arbitragem nos dois campeonatos, além de fornecer bolas aos times, reduzindo assim os custos para os clubes.

Capixaba SC, Caxias, Desportiva, Doze FC, GEL, Jaguaré, Nova Venécia, Porto Vitória, SC Brasil Capixaba, Vilavelhense, Vitória, Serra e Rio Branco FC foram os clubes que participaram desta primeira reunião.

Outra reunião do Conselho Arbitral está prevista para a próxima terça-feira (12), quando serão discutas a fórmula de disputa e outras questões. Após isso, a previsão é que a tabela seja publicada na sexta-feira (15), no site da FES.

No ano passado, 16 clubes participaram das duas competições. O Porto Vitória superou o Linhares FC nas duas finais, no Kleber Andrade, e levantou as taças.