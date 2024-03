“Estou em um projeto de unir forças”, afirma Dalton Perim

O empresário Dalton Perim (Republicanos) confirmou que é pré-candidato à Prefeitura de Venda Nova do Imigrante.

Em entrevista à Rádio Cultura FM de Castelo, na última terça-feira (19), o ex-prefeito por dois mandatos consecutivos, entre 2009 e 2016, e presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) entre 2012 e 2016, afirmou que está em um projeto de unir forças em prol do município.

“Estamos vivendo um momento de pré-eleição, com um clamor popular para identificar quais seriam as lideranças que poderiam contribuir com o processo eleitoral. Modéstia à parte, meu nome tem sido lembrado em pesquisas e no dia a dia da rua. Estou em um projeto de unir forças, unir ideias em prol de um projeto maior, o qual é o município”, disse Dalton.

Republicanos

Historicamente filiado ao PMDB, hoje com uma nova nomenclatura MDB, Dalton informou que, por entender que o partido estava fragilizado na condução estadual na época, filiou-se aos Republicanos, partido que considera ter seu perfil.

“Fui historicamente filiado ao PMDB, hoje MDB, na época o partido estava fragilizado na condução estadual, surgindo a oportunidade de filar aos Republicanos, um partido que eu considero meu perfil, que é de centro-direita, sempre buscando de forma democrática as soluções”, disse.

Governo do Estado

Afirmando possuir uma relação amistosa com o governador Renato Casagrande (PSB), Dalton vê que as diferenças ideológicas não são problemas, visto que, enquanto era prefeito, Renato era governador e se relacionavam muito bem.

“Minha relação com o Renato Casagrande é a melhor possível. Temos uma liberdade e um convívio ótimo. Apesar de estarmos em partidos diferentes, acredito que Renato tem um carinho muito especial pelo Espírito Santo. As diferenças ideológicas nós temos que saber entender. Já tive a oportunidade de ser prefeito com ele, governador, e ele ajudou muito nosso município. Na época, eu cheguei a ser presidente da Amunes com o apoio dele. Eu considero Renato um bom político para o Estado e para o Brasil”, ressaltou o pré-candidato.

Em sua entrevista, Dalton ainda ressaltou que o município possui vocação para o turismo e a agricultura e necessita de uma gestão bem-sucedida baseada em três pilares: educação, saúde e desenvolvimento econômico.