Ex-aluna do Qualificar produz salgados à base de tilápia

Maria Helena Bicalho, ex-aluna do curso do programa Qualificar ES Empreendedor, fez o curso presencial ofertado no município de Muniz Freire em 2022, com a especialização e técnicas adquiridas, empreendeu na produção de salgados a base de tilápia. Hoje, trabalha em uma grande cooperativa na região do Caparaó.

“Estou feliz e orgulhosa de poder estar contribuindo para o sucesso da cooperativa na qual trabalho. Ver esse mercado de peixe crescer em toda a região é satisfatória”, afirma Maria Helena.

Com a matéria-prima da tilápia, Maria Helena tem produzido diversos produtos à base do peixe.

