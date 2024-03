Ex-vereador morre afogado após cair do cavalo em Presidente Kennedy

O ex-vereador Ezilmar Henriques Calheira, de 60 anos, morreu afogado após cair do cavalo na manhã desta terça-feira (26), no bairro Campinas, em Presidente Kennedy, litoral Sul do Espírito Santo.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), populares contaram para a equipe que um homem entrou com o cavalo em uma região de pasto que estava alagada e, em determinado momento, o animal e a vítima caíram em uma vala submersa.

Ainda, segundo a PM, a vítima já estava em óbito quando foi encontrada. Portanto, a Perícia da Polícia Civil foi acionada.

Em nota, a Polícia Civil informou que no exame perinecroscópico, realizado no local do crime, foi constatado que o corpo apresentava sinais característicos de afogamento.

O corpo da vítima, um homem de 60 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Ainda, de acordo com a PC, o afogamento não está sendo tratado como decorrente das chuvas no Sul do Estado. Após a análise e juntada dos laudos periciais, o caso será encaminhado ao Judiciário para as devidas providências.