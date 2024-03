Exposul 2024: expositores falam das expectativas para o evento

Na próxima semana, de quinta-feira (4) a domingo (7), o Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”, em Cachoeiro, será palco de mais uma edição aguardada da Exposul Rural, um dos eventos mais importantes do sul do Estado.

Aliás, a feira reunirá expositores de diversos segmentos, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer seus negócios em um ambiente propício para estabelecer novas parcerias e aquisição de clientes.

Todavia, durante o evento, os visitantes poderão explorar uma ampla variedade de estandes, com espaços dedicados a atividades agrícolas, turismo rural, gastronomia, tecnologia e muito mais.

“Somos parceiros da Exposul Rural desde a primeira edição, e este ano não será exceção. Estamos ansiosos para participar, trazendo muitas novidades para o público e nossos clientes. Esta é uma feira de grande importância, sendo a maior do estado, e ficamos impressionados com a estrutura preparada para o evento”, afirma Mayco Novelli, gerente de uma empresa do setor de máquinas agrícolas

Aliás, para Simone Favaro, representante do turismo rural. A Exposul é um espaço para estar perto dos clientes, promovendo e apresentado o amor e dedicação ao trabalho. “É importante estarmos diretamente em contato com os clientes, apresentando nosso trabalho. A Exposul cresceu consideravelmente nos últimos anos, tanto em público quanto em espaço. Para este ano, temos grandes expectativas, com excelentes oportunidades”, afirma.

“Participei de outras edições e a organização do evento é sempre muito profissional. Estamos ansiosos para estar mais uma vez junto ao público. Esperamos a presença de todos”, frisou Fábio Coelho, da Fábrica de Pios de Cachoeiro

Contudo, a Exposul Rural 2024 é uma iniciativa da Prefeitura de Cachoeiro em parceria com o Sindicato Rural do município.

Programação da Exposul Rural

Exposição de animais, fazendinha educativa, provas de cavalos, palestras, aulas-show e minicursos voltados para a agroindústria familiar são algumas das atrações da programação da Exposul. Aliás, confira, na íntegra, no site da Prefeitura de Cachoeiro. Todavia, as atividades da feira também serão transmitidas ao vivo no canal oficial do evento no YouTube (bit.ly/exposulrural)