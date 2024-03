Sesa realiza doações para reestruturar redes de saúde no Sul do ES

A Secretaria da Saúde (Sesa) se mobilizou para iniciar a reestruturação das redes de saúde dos 13 municípios em situação de emergência devido às fortes chuvas que atingiram a região no último fim de semana: Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.

Leia também: Sedu disponibiliza apoio para regiões afetadas pelas chuvas no Sul do ES

A comissão especial criada pela Secretaria, composta por profissionais de diferentes áreas técnicas, está identificando in loco e remotamente as necessidades dos municípios afetados pela enxurrada. Estão sendo disponibilizados medicamentos, materiais para curativos e equipamentos provenientes de estoque próprio e também doados por Prefeituras Municipais, Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba e outras instituições públicas.

Aliás, a lista contém mais de cem itens e cada um deles é composto por quantidades que variam de 500 a 20 mil. É o caso de medicamentos como o Metformina, onde foram disponibilizados 14.400 comprimidos. Os itens são destinados ao suprimento de necessidades imediatas, bem como para atendimentos a curto e médio prazos.

Conduzida pelo secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte, e pelo superintendente da Regional Sul de Saúde, Márcio Clayton da Silva, a ação conta com equipes da Sesa e da Superintendência, além de bolsistas do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi) presentes na região.

Sesa: agendas em Apiacá e Alegre

Nesta terça-feira (26), o secretário Miguel Duarte esteve em Bom Jesus do Norte (município que visitou, depois da chuva, pela segunda vez), Apiacá e Alegre, para listar as perdas locais na área da saúde e, assim, identificar o que será preciso para recompor suas redes.

“Em Alegre, por exemplo, nós já entregamos diversos materiais e medicamentos para o Pronto Atendimento Municipal, que tem conseguido operar de maneira satisfatória com todas as doações recebidas do Estado. A iNOVA Capixaba também encaminhou dois veículos com materiais e medicamentos para auxiliar nesse fornecimento”, destacou o secretário de Estado da Saúde.

Todavia, o cronograma de Márcio Clayton da Silva incluiu, até o momento, visitas a Guaçuí, no sábado (23); Mimoso do Sul, no domingo (24); Apiacá e Bom Jesus do Norte, na segunda-feira (25); Alegre e Atílio Vivácqua, nesta quarta (27).

“Para Apiacá, que está entre os três municípios mais fortemente afetados, enviamos até agora câmara para vacinas, medicamentos, materiais de curativos e, até mesmo, de higiene pessoal, além de lençóis.Dos 26 municípios sulinos, 20 doaram itens para Apiacá, Alegre, Bom Jesus do Norte e Mimoso do Sul, que tiveram perda total em suas redes de saúde”, frisou o superintendente.