Federação lança novo troféu do Campeonato Estadual Série A

A Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) lança nesta quinta-feira (29) a nova taça do Campeonato Estadual Série A, e o Capixabão Superbet 2024 será a primeira competição a entregar o novo troféu ao clube vencedor. O futebol capixaba vive um momento de crescimento, modernização, reconhecimento e visibilidade graças aos esforços de muitos parceiros e aos investimentos de diversas instituições. O novo troféu celebra essa nova fase, e simboliza a união de clubes, atletas, torcedores, patrocinadores e todos os que acreditam no esporte capixaba. Paralelamente, a FES lança também um concurso para que os torcedores ajudem a escolher o nome do novo troféu.

“Nos últimos anos o futebol capixaba obteve, com a união de seus clubes, torcedores e parceiros, avanços em campo e fora dele, seja na gestão da federação, no relacionamento com novos patrocinadores e, claro, com os seus filiados. Chegou a hora de dar uma “identidade” a este momento e presentear os apaixonados pelo nosso futebol. Apresentamos nosso novo troféu, uma peça única, moderna, pensada e desenvolvida para representar este novo momento. Agora só falta um nome e isso ficará a cargo de quem vive o futebol local. Convidamos todos os dirigentes, atletas e torcedores a participarem da escolha do nome de nossa nova taça”. Afirma o presidente da FES, Gustavo Vieira.

Com linhas modernas e minimalistas, o novo troféu, de 6 quilos, é feito em aço inoxidável. O material, dotado de resistência, leveza e durabilidade, exprime todos os atributos do futebol capixaba, preservando e honrando a história secular do esporte no Espírito Santo. A taça foi desenvolvida pela designer gráfico Raísa Haig, que integra a equipe de pós-produção da TVE Espírito Santo, e pelo artista plástico Zota Coelho.

A premiação do concurso para a seleção do nome do troféu totaliza R$ 4.000,00 (quatro mil reais), distribuído da seguinte maneira: R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o primeiro colocado; R$ 1.000,00 (um mil reais) para o segundo colocado, e R$ 500,00 (quinhentos reais) para os terceiro e quarto colocados.

Os participantes têm até o dia 17/03/2024 para preencherem um formulário, disponibilizado no Instagram da FES (@futebolcapixabaoficial), sugerindo um nome para a taça. Os quatro melhores nomes serão escolhidos por uma Comissão Julgadora e, depois, submetidos à votação popular no canal da TVE no YouTube.

A seleção dos finalistas vai levar em conta critérios como criatividade e pertinência à cultura do futebol e à cultura do Espírito Santo. Se o mesmo nome for sugerido por mais de uma pessoa, será considerada finalista a primeira inscrição enviada. Todas as regras do concurso podem ser acessadas aqui.

O nome vencedor será divulgado nas redes sociais da FES, e o novo troféu será levantado pelo campeão do Capixabão Superbet no dia 13 de abril.

Neste sábado (02), às 15h30, serão disputadas as partidas pela 9ª e última rodada da primeira fase do Capixabão Superbet:

Desportiva Ferroviária x Porto Vitória (Engenheiro Araripe, Cariacica)

Rio Branco FC x Vitória (Olímpio Perim, Venda Nova do Imigrante)

Rio Branco AC x Real Noroeste (Kleber Andrade, Cariacica)

Jaguaré x Nova Venécia (Conilon, Jaguaré)