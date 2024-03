Feira dos Municípios 2024 é lançada no Caparaó

A Feira dos Municípios do Espírito Santo, que retornou em 2023 e foi um sucesso, já tem mais uma edição confirmada para este ano de 2024. Portanto, o projeto foi apresentado pelos organizadores na última quarta-feira (12), em Alegre.

No entanto, o evento de lançamento reuniu prefeitos, secretários municipais de turismo, representantes do Governo do Estado, entre outros convidados dos municípios de: Alegre, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire e São José do Calçado.

Aliás, o objetivo foi apresentar o projeto deste ano e convidar todos os municípios a participarem e levarem seus atrativos turísticos, sua cultura e sua arte para o evento. Portanto, a Feira dos Municípios acontecerá no Pavilhão de Carapina de 6 a 9 de junho.

O prefeito de Alegre, Nemrod Emerick, anfitrião do evento, reforçou a importância da união dos municípios para o fortalecimento do nosso turismo. “Temos um potencial enorme e com união e apoio do Governo do Estado estamos alavancando nosso estado para todo o país”, disse.

Como foi a Feira dos Municípios de 2023?

Com uma grande estrutura, a ampla programação valorizou a cultura e a gastronomia capixaba. As mais de 60 mil pessoas que passaram pela feira puderam conferir 21 shows de atrações capixabas e mais de 40 apresentações culturais, além de usufruir do espaço gastronômico com restaurantes, cervejas artesanais, docerias e do parque de diversões com roda gigante, fazendinha e exposição de flores.

Nos estandes dos 77 municípios participantes, pôde-se ver suas atrações turísticas, cultura e gastronomia, inclusive, com espaço para degustação. A intenção dos organizadores é repetir a fórmula de sucesso e agregar novas atrações e estrutura.

A programação e as atrações ainda vão ser definidas em conjunto com os municípios, mas os preparativos já estão em curso. A Feira dos Municípios tem a realização do ES Convention e co-realização do Sindiprom.