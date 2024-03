Festival da Torta Capixaba começa nesta quinta (28) na Ilha das Caieiras

Bacalhau desalgado, caranguejo e siri desfiado, camarão cozido, palmito natural, tomates, ovos, cebolas, coentro… Esses e outros ingredientes fazem parte da receita básica do mais famoso prato da culinária do Espírito Santo: a torta capixaba. É ela que ganhará protagonismo a partir de amanhã (28) no “Festival da Torta Capixaba 2024” que tem início a partir das 10 horas na Ilha das Caieiras, em Vitória.

O Festival, que vai até o próximo domingo de Páscoa (31) reunirá culinária, música e artesanato no recanto mais bucólico da capital.

Feito na tradicional panela de barro, o prato anfitrião do festival encanta nativos, moradores e turistas e promete reunir em seu entorno uma multidão de pessoas.

Tradição

O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), por meio da Secretaria de Cultura (Semc) e Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), e recebe apoio da Associação de Pescadores e Marisqueiros da Ilha das Caieiras e Grande São Pedro (Aspemade), do Movimento Comunitário Ilha das Caieiras e Sicoob.

A marisqueira Rosane Pereira da Silva, que trabalha há 46 anos com mariscos, é só alegria. Ela vê na festa uma oportunidade de renda extra. “Sempre trabalhei nos festivais. A gente espera o ano todo por essa data. Há muitos anos fazíamos em casa, mas com a festa, conseguimos dar uma “rendida” no capital da gente. É maravilhoso”, declarou.

Para o secretário municipal de Cultura, Edu Henning, a realização do festival traz reconhecimento para os profissionais da culinária capixaba. Além da geração de emprego e renda, fomento do turismo e divulgação da arte e cultura regional.

“Temos um evento que por si só é de uma potencialidade gigantesca. Essa é sem dúvida alguma a festa mais tradicional da Semana Santa dos capixabas. Vai ter boa comida, mas vai ter também boa música com grandes nomes da música regional. Venham!”, convida o secretário.

“O Festival da Torta Capixaba, na Ilha das Caieiras, é mais do que uma simples degustação de tortas – é uma celebração da rica cultura e tradição culinária da região. Localizado em um bairro histórico, o evento oferece uma oportunidade única para que visitantes e moradores mergulhem na essência de Vitória, explorando suas raízes e sabores autênticos. Além da comida, o festival destaca a identidade cultural que permeia cada aspecto da nossa encantadora ilha”, destacou Marcus Gregório, Diretor Presidente da CDTIV.

Alimentação

Se engana quem pensa que só de torta capixaba será feito o festival. No recanto mais bucólico da capital será possível degustar também outras delícias da culinária capixaba como bobó de camarão e moqueca além de quitutes mais simples, também a base de frutos do mar, como pastel de siri e empada de camarão.

De acordo com o presidente da Aspemade, Welligton Leonel da Silva Júnior os preços variam. “Vai ter torta mais baratinha a partir de R$ 10 reais até as mais elaboradas. O preço médio do quilo praticado é de R$ 170. Aí os valores vão variando de acordo com o tamanho da torta”, explica.

Em 2023 foram comercializados aproximadamente três toneladas de alimentos e a expectativa é que o sucesso se repita.

Estrutura

A prefeitura de Vitória disponibilizará 33 barracas que junto a 12 restaurantes vão participar das vendas dos alimentos.

A Prefeitura informa que a rua Felicidade Correa dos Santos, entre a rua Amadeu Muniz Correa e a avenida Beira Mar, na Ilha das Caieiras, estará totalmente interditada nos dias de festa. O trânsito será desviado para as ruas próximas.

Programação cultural

A festa, além da comercialização de comidas, bebidas e artesanato, contará com atrações musicais culturais especialmente “escaladas”. A grande novidade em 2024 é o dobro do número de conjuntos e artistas, 12 no total, se apresentarão nos quatro dias de Festival. Em 2022 foram sete e no ano passado seis.

Na quinta-feira (28) o jazz instrumental de Gean Pierre e o pop rock de Felipe Pelissari dão as boas vindas ao público a partir das 11 horas.

A sexta-feira (29) contará com quatro apresentações: Alexandre Borges Quinteto abre a programação às 10 horas seguido de Thiago Vieira Trio às 12 horas. Na sequência Nana Marchant e Trio se apresentam às 14 horas e Nanno Vianna às 16.

Ponto alto do sábado de aleluia (30) a Orquestra da Fundação Beneficente Praia do Canto apresenta o projeto “Som das Caieiras para os Capixabas” às 10 horas. O almoço é ao som de Chorou Bebel às 12 horas com Banda L-20 logo em seguida.

Fechando a programação cultural do Festival da Ilha das Caieiras 2024, no domingo (31), Ana Rita e Banda apresentam o show “Para sempre Chico Buarque” às 10 horas, Beco 48 mistura MPB e Pop Rock Internacional às 12 horas e Duo Severino encerra a festa às 14 horas.

Confira a programação do Festival da Torta Capixaba:

Quinta-feira (28/03)

11h – Gean Pierre (Jazz Instrumental)

13h – Felipe Pelissari (Pop Rock)

Sexta-feira (29/03)

10h – Alexandre Borges Quinteto (MPB)

12h – Thiago Vieira Trio (MPB)

14h – Nana Marchant e Trio (MPB e Bossa Nova)

16h – Nanno Vianna (Rock)

Sábado (30/03)

10h – Orquestra da Fundação Beneficente Praia do Canto

12h – Chorou Bebel (MPB)

14h – Banda L-20 (Pop Rock)

Domingo (31/03)

10h – Ana Rita e Banda (MPB)

12h – Beco 48 (MPB e Pop Rock Internacional)

14h – Duo Severino (Pop Rock).