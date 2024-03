Fofura! Menina de 7 anos comemora aniversário com tema da PM em Guaçuí

Uma menina, de 7 anos, ganhou uma surpresa no dia do seu aniversário! Na segunda-feira (4), policiais militares da 2ª Companhia foram até a casa para comemorar mais um ano de vida com a pequena Manu, em Guaçuí.

Segundo a Polícia Militar (PM), os policiais ficaram sabendo do aniversário da pequena em Guaçuí e resolveram fazer uma surpresa para ela e sua família.

No entanto, para o aniversário comemorado com o tema da Polícia Militar, os policiais levaram bolo e cantaram parabéns com a aniversariante e quem estava presente na festa.

Nas fotos, é possível ver que a Manu ficou muito feliz com a surpresa. Além disso, apaixonada pela Polícia Militar, Manu posou ao lado dos militares para registrar esse momento mágico.

Foto: Polícia Militar Foto: Divulgação/Polícia Militar

Com tema e policiais ‘de verdade’ menino, de 5 anos, comemora aniversário

No último final de semana, policiais do 1º Batalhão da PM, em Vitória, fizeram uma incursão especial, para realizar uma “operação de Aniversário” e comemorar os cinco anos do pequeno Renan. O aniversário do menino foi no domingo (10), com o tema Polícia Militar.

Renan, mesmo tão pequeno, se mostrou grande admirador da corporação e convidou seus amigos policiais a comparecerem á sua festa.

O aniversário do pequeno, com tema da Polícia Militar, mostra o tamanho carinho de Renan pelos militares. Aliás, ao lado dos “companheiros de farda”, o menino aproveitou a festa e posou para fotos.

Além disso, os militares desejaram felicitações ao aniversariante e agradeceram pelo carinho. Que o Renan cresça sabendo que a Polícia Militar sempre estará à disposição da Sociedade Capixaba.