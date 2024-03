Criança especial é presenteada com computador no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a ECO101 têm o prazer de anunciar a realização de mais um sonho especial para este jovem talentoso que supera desafios diários com coragem e determinação. Seu nome é Carlos Daniel, um garoto inspirador, que enfrenta a paralisia cerebral com um sorriso contagiante e uma paixão extraordinária pela arte.

O sonho de Cacá, como é conhecido, é ter um computador próprio, uma ferramenta essencial para se conectar através da tecnologia. A PRF e a ECO101, ao tomar conhecimento deste desejo, prontamente se mobilizaram para tornar esse sonho uma realidade.

Na proxima quinta-feira (14), às 14h, no posto da PRF de Viana, no Espírito Santo, os agentes presentearão a criança com o computador. Este gesto é um testemunho do compromisso da das equipes em ir além de suas funções tradicionais, fazendo a diferença na vida das pessoas.

Contudo, este ato significativo, não apenas realiza o sonho deste menino, mas também destaca o papel que podem desempenhar de oportunidades para todos.

Os agentes convida os veículos de imprensa para realizarem a cobertura deste momento único, capturando não apenas uma história, mas a celebração da força, esperança e inclusão.

O que é a PRF?

Criada pelo Presidente Washington Luís em 24 de julho de 1928, a “Polícia de Estradas” foi denominada em 1945 como Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Com o advento da Constituição de 1988, a PRF foi institucionalizada e integrada ao Sistema Nacional de Segurança Pública. Sob o novo diploma legal, consolidou sua missão com a segurança pública, além das rodovias federais.

Atualmente, a PRF tem sob sua responsabilidade a segurança viária e a prevenção e repressão qualificada ao crime em mais de 75 mil quilômetros de rodovias e estradas federais em todos os estados brasileiros e nas áreas de interesse da União. Uma instituição que provê a pronta resposta federal às mais diversas demandas de segurança pública do Brasil.