Fórum de Piscicultura é aberto em Muniz Freire

Nesta quinta-feira (14), teve inicio o evento Inova Capixaba – Agricultura in Foco, na cidade de Muniz Freire. Neste ano, a feira realiza o “Fórum de Piscicultura”.

O intuito do Fórum é discutir novas ideias e contribuir para o desenvolvimento da piscicultura capixaba. Na programação, serão apresentadas uma série de tecnologias e soluções aplicadas à área de piscicultura.

A abertura do evento foi realizada pelo secretário municipal de Desenvolvimento Agropecuário, Renato Bueno, que frisou a importância da realização da feira para o fortalecimento do seguimento na região Sul do Estado.

