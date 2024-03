Franco Fiorot dialoga com partidos e avalia concorrer em Linhares

O atual diretor presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Franco Fiorot, que vem sendo cogitado nos últimos pleitos eleitorais (2020 e 2022), e este ano para ser candidato, afirma que tem dialogado com alguns partidos políticos visando as eleições municipais em Linhares.

Fiorot diz que, nos últimos anos, tem sido incentivado por setores da sociedade linharense a participar do processo político. No entanto, desde o início do ano passado, lideranças partidárias locais e estaduais tem procurado para construir este projeto. “Sempre tratei este tema com serenidade. Tenho uma trajetória de atuação profissional na área privada e, nos últimos anos, no setor público com muita responsabilidade. Tenho conversado com alguns partidos políticos e avalio a possibilidade”, diz.

O diretor-presidente do Incaper não citou quais partidos está conversando, mas confirmou que se desfiliou do Republicanos na última semana. Com atuação destacada no setor público como secretário de Agricultura de Linhares e, atualmente, na direção do Incaper, Fiorot conquistou a admiração e simpatia da sociedade que tem incentivado sua candidatura a prefeito de Linhares.

Franco Fiorot recebe apoio

Aliás, durante almoço no mês de janeiro, cerca de 20 lideranças do interior do município manifestaram o desejo da participação de Franco na eleição liderando candidatura ao executivo municipal.

“Temos um laço de confiança e relacionamento muito positivo com vários setores da sociedade que tem nos incentivado. Estou muito focado no projeto de condução do Incaper que nos foi confiado em maio/2023 pelo governador. Temos avançado em algumas áreas com a equipe do instituto. Sempre visando fortalecimento interno e entregas a sociedade capixaba. Além disso, também tenho participado ativamente do diálogo em Linhares com muita satisfação para um projeto que dialogue com a cidade e com as pessoas e que acompanhe a dinâmica da sociedade”, afirma Franco Fiorot.