Frio no verão? Veja as menores temperaturas registradas no Brasil

Tem alguém com frio nesse verão? Enquanto a maior parte do Brasil está “derretendo”, algumas cidades amanheceram com temperaturas muito baixas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), confira as seis cidades, espalhadas pelo Brasil, com as menores temperaturas registradas nesta manhã.

1. Bom Jardim da Serra – SC (13,5 °C)

Localizada em Santa Catarina, Bom Jardim da Serra tem uma população de 4.400 habitantes, segundo o IBGE de 2010. A população da cidade tem origens variadas. Descendentes de portugueses, espanhóis e italianos compõe a população. Todavia, os moradores se dedicam ao cultivo de maçã e batatas, e a pecuária também é uma grande força no comércio da região.

Sobretudo, o clima da cidade conta com temperaturas baixas no inverno e chuvas bem distribuídas durante o ano. Já no verão as temperaturas são amenas. Bom Jardim é considerada uma das cidades mais frias do Brasil, podendo ocorrer geadas em todos os meses do ano e neve de abril a outubro.

2. São José dos Ausentes – RS (14,7 °C)

Localizada em Santa Catarina, São José dos Ausente também é umas das cidades mais frias do Brasil. Com 3.527 habitantes, segundo pesquisa do IBGE em 2019, a cidade é conhecida por seu rigoroso inverno, que chega a temperaturas a baixo de zero. Geada e neve também são vistos em quase todos os anos.

3. São Joaquim – SC (14,9 °C)

São Joaquim é mais uma cidade localizada em Santa Catarina, na região sul do país. Em 2020, sua população contava com 27.139 habitantes. Assim, a cidade tem uma grande diversidade de grupos étnicos, e conta com italianos, portugueses, alemães, afro-brasileiros e japoneses.

O clima é suficiente úmido durante todos os meses, sendo mais abundante ao longo do ano. Com verões frescos e temperaturas baixas no inverno, mas não abaixo de zero.

4. Campos do Jordão – SP (15,5 °C)

Localizada no interior de São Paulo, Campos do Jordão conta com uma população de 46.974 habitantes, segundo o censo de 2022.

Contudo, a temperatura média durante o ano é de 15 °C. O inverno na cidade é frio e o verão fresco. Em meses frios, a menor temperatura pode chegar a 5 °C. Aliás, mesmo estando em uma altitude elevada, neve é algo bem raro de se acontecer na cidade.

5. Monte Verde – MG (15,7 °C)

Localizado em Minas Gerais, Monte Verde é um distrito da cidade de Camanducaia. Com uma população de 4.132 habitantes, segundo o censo do IBGE, em 2010.

Todavia, o município apresenta verões suaves, por conta da altitude da Serra da Mantiqueira, já os invernos são frios, com acentuada diminuição das chuvas e com muita geada.

6. Maria da Fé – MG (16,3 °C)

Maria da Fé é um município de Minas Gerais, e segundo o censo de 2022, sua população conta com 14.247 habitantes. A cidade é uma das mais frias de todo estado de Minas Gerais, e no inverno sua temperatura pode chegar a ficar abaixo de 0 °C.

Contudo, Maria da Fé defende o recorde de menor temperatura registrada do estado de Minas Gerais. Em julho de 1981, a cidade chegou a incríveis −8,4 °C.

