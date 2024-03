Governo do Estado realiza formatura de 40 novos delegados da PCES

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou, na noite dessa segunda-feira (04), da cerimônia de formatura do Curso de Formação Profissional para Delegado de Polícia, realizado no Palácio Anchieta, em Vitória. São 40 novos integrantes da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). Após assinatura do decreto, os nomes dos aprovados serão divulgados no Diário Oficial do Estado e, a partir daí, seguirão os trâmites para a posse, conforme preconiza a lei.

O curso teve carga horária total de 540 horas-aula e foi realizado na modalidade presencial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h40. As aulas tiveram início em novembro de 2023 e terminaram no último dia 29 de fevereiro. Algumas das disciplinas cursadas pelos alunos foram: armamento e tiro, Técnicas de Revista, Imobilização e Contenção (TRIC), direção defensiva, entre outras.

Em sua fala, o governador destacou os investimentos na recomposição do efetivo das forças de segurança. “Ano após ano estamos reestruturando a área da segurança pública. São os maiores investimentos de nossa história. Incluímos tecnologia para melhorar a resolução de crimes, adquirimos equipamentos avançados e novas viaturas, além de obras de infraestrutura e a valorização profissional”, observou.

Casagrande prosseguiu: “Tenho certeza que os novos delegados vão somar ao trabalho sério que está sendo feito e dá resultado, como o menor número de homicídios de toda a série histórica. Assim vamos continuar mostrando que, aqui no Espírito Santo, quem comete crime vai para a cadeia. Sejam muito bem-vindos e que juntos possamos nos tornar um Estado cada vez mais seguro.”

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Eugênio Ricas, falou mais sobre essa ação que faz parte do Programa Estado Presente em Defesa da Vida. “Esse é mais um investimento em efetivo e que vai aumentar a qualidade do trabalho desenvolvido pela nossa Polícia Civil. É uma turma nova, determinada e que temos certeza, irão dar resultado e são o futuro da PCES. Parabéns ao governador por entender a importância de se abrir um concurso público e investir no profissional da segurança pública”, afirmou.

“Expresso minha gratidão a todos os envolvidos na formação desses novos delegados. O compromisso deles com a justiça e os conhecimentos adquiridos no curso será fundamental para manter a segurança e a ordem em nosso Estado. Parabéns por essa conquista e que possam honrar esta nobre profissão com excelência. Contem sempre com nosso apoio”, declarou o delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda.