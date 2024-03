Guarda prende assaltantes e recupera carro de motorista de aplicativo no ES

A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) prendeu dois assaltantes, após uma perseguição na noite de domingo (17), com início na Avenida Fernando Ferrari, na capital. Aproximadamente uma hora antes, a dupla havia feito um motorista de transporte por aplicativo refém, tomado o carro dele e o abandonado em Vila Velha.

A vítima, de 39 anos, contou aos Guardas de Vitória que aceitou uma corrida para pegar um passageiro em Bela Vista, Vitória. De lá, o motorista e o até então passageiro seguiram para Coqueiral de Itaparica, também em Vila Velha, onde o segundo suspeito embarcou.

Leia também: PM localiza ponto de tráfico de drogas após denúncia anônima em Ibatiba

Relato da vítima

“A vítima relatou que os suspeitos solicitaram uma extensão da corrida para Ponta da Fruta, local em que anunciaram o assalto. Um deles, sentado atrás do condutor, colocou uma faca no pescoço da vítima, enquanto o segundo criminoso apontava o que seria uma pistola, mas que descobrimos durante a prisão que era um simulacro”, detalhou o agente Setúbal, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

O motorista teve que entregar o celular, as chaves do carro e a sair do veículo. Ele foi abandonado às margens da Rodovia do Sol. Mas, conseguiu pedir socorro e comunicar via ligação telefônica para o Ciodes-190 o roubo do carro.

Guarda prende os assaltantes

Foto: Divulgação

No veículo foram apreendidas uma arma falsa e duas facas. Aliás, uma hora depois, o Cerco Inteligência de Vitória identificou o veículo circulando em Vitória. Os operadores da Central de Monitoramento avisaram uma equipe da Romu que estava mais próxima.

“A nossa equipe deu ordem de parada para os suspeitos, mas eles tentaram escapar seguindo em alta velocidade. Fizemos o acompanhamento até a Rodovia das Paneleiras e, já no bairro Boa Vista II, conseguimos pará-los”, completou Setúbal.

Contudo, os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Vitória, onde foram reconhecidos pelo motorista de transporte por aplicativo.