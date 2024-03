HIFA recebe turma de residência multiprofissional pela primeira vez

Nesta segunda-feira (11), o HIFA recepcionou 14 profissionais de diversas regiões do país que iniciaram a residência multiprofissional, uma parceria da instituição com o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação (ICEPi). Esta é a primeira vez que o HIFA oferta residência multiprofissional em Obstetrícia e Cuidados Paliativos.

Assim, entre os profissionais estão enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, nutricionistas, assistentes sociais e psicólogos, que atuarão com supervisão de preceptores e carga horária de 60h semanais, sendo 40h contemplando conteúdos práticos com três dias de atuação no HIFA (unidades das UTI’s do Aquidaban e Maternidade) e dois nas UBS do município.

Segundo o superintendente da instituição, Jailton Pedroso, esse é mais um passo importante que o HIFA dá. “Depois de conseguirmos ofertar programa próprio em residência médica, é um avanço para nós enquanto instituição ampliar a residência para o âmbito multiprofissional. Os capixabas vão contar com profissionais atualizados, bem formados e que poderão compartilhar da expertise da instituição. Que todavia, é referência em maternidade de alto risco, em urologia e hemorragia digestiva alta e baixa.

Residência médica

Contudo, no dia 1º de março 16 novos residentes médicos, sendo 10 de pediatria e 06 de Ginecologia e Obstetrícia, iniciaram residência no HIFA. Esta é a segunda turma em programa próprio do HIFA após uma caminhada de 10 anos de residência médica em parceria com instituição de ensino.