Homem acusado de três estupros é preso pela Guarda Municipal no ES

Procurado desde o ano passado, um montador de móveis, de 33 anos, foi preso pela Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), no início da manhã desta terça-feira (5), na Enseada do Suá, na capital. Ele é acusado de cometer três crimes de estupro, sendo dois deles contra crianças e um contra uma adolescente.

O montador de móveis estava na direção de uma motocicleta, acompanhado da namorada, quando foi abordado pela equipe da Guarda de Vitória. “Com informações repassadas pela Gerência de Inteligência da Guarda, a equipe fez o acompanhamento e assim que o veículo parou na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, a abordagem foi realizada”, detalhou o inspetor Callegari, do Grupamento de Apoio Operacional (Gaop).

As vítimas tinham idades de 3,9 e 15 anos na época dos fatos. O mandado de prisão preventiva estava sob sigilo em razão de ser crime contra criança e foi expedido pela 5ª Vara Criminal de Vitória, em 2023. Os casos ocorreram em datas distintas e foram investigados pela Delegacia de Proteção à Criança. Por se tratar de delito envolvendo menores de idade, não é possível divulgar mais detalhes.

Desde então, a Polícia Civil já havia tentado prendê-lo duas vezes, porém, sem sucesso. A troca de informações com o Ministério Público levou a Gerência de Inteligência da Guarda de Vitória a identificar o veículo e, com a ajuda do videomonitoramento, foi possível verificar o trajeto realizado pelo suspeito.

“A tecnologia é uma grande aliada da Guarda de Vitória. Os agentes que estão no trato direto das ocorrências tem a expertise das abordagens. Com a ajuda dos operadores das câmeras, é possível maximizar buscas e dar suporte para as equipes que estão na linha de frente”, pontuou Dayse Barbosa, Comandante da Guarda Civil Municipal de Vitória.