Homem agride e discrimina a própria sobrinha trans em Castelo

A Polícia Militar prendeu um homem de 47 anos por agredir, ameaçar e discriminar a própria sobrinha trans no bairro Nossa Senhora da Penha, em Castelo, na noite da última quarta-feira (13).

Policiais militares foram ao local e encontrou o homem alterado, tremendo e dizendo que sabia o que tinha ocorrido. Os militares procuraram e encontraram a vítima sendo acalmada em um prédio vizinho. Uma vizinha se aproximou dos policiais e disse ter filmado o acontecido.

Nas imagens, a equipe viu o homem ajoelhado sobre a sobrinha, dando golpes com socos. Além disso, também aparece ele pegando o celular da vítima e lançando, visto que a sobrinha estava filmando as agressões que sofria em Castelo.

No entanto, após verificar as imagens e a vítima dizer que o tio chegou a colocar uma faca em seu pescoço e a discriminou por ser uma mulher trans, a equipe se dirigiu ao homem tentou se trancar no interior da casa. Os policiais arrombaram a porta e o homem tentou partir para cima dos militares.

Devido ao fato, os policiais usaram spray de pimenta, porém mesmo com o uso do equipamento, o homem resistiu fortemente, sendo necessário o uso da força para algemá-lo e colocá-lo na viatura.

Portanto, os policiais militares encaminharam o homem para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Em nota, a PC informou que autuaram o suspeito em flagrante por lesão corporal qualificada, ameaça e injúria, na forma da Lei Maria da Penha. Em seguida, os policiais o encaminharam para o Centro de Detenção Provisória do município.