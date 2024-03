Motociclista morre após ser atingido por caminhão em Conceição do Castelo

Um caminhão carregado com tomates matou um motociclista no km 119,4, da BR-262, em Conceição do Castelo, na tarde desta quinta-feira (14).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 14h05, onde um caminhão carregado com tomates tombou numa curva e colidiu numa motocicleta que seguia em sentido contrário, em Conceição do Castelo. O caminhão arrastou o motociclista e a moto.

O motociclista, ainda não identificado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. No entanto, a pista está parcialmente interditada. Além da PRF, acionaram a equipe da Polícia Civil.

Carreta com soda cáustica tomba na BR-262, em Conceição do Castelo

Uma carreta carregada com soda cáustica tombou às margens da Rodovia no km 122, da BR-262, em Conceição do Castelo.

No entanto, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe de agentes informou saída de pista envolvendo uma carreta de transporte de produto perigoso (Hidróxido de Sódio, solução), em Conceição do Castelo. Além disso, o motorista, que teve ferimentos leves, disse que o tanque está vazio, porém, não está descontaminado.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidrícos do Espírito Santo (IEMA) estão em Conceição do Castelo, além do Samu.

Polícia Rodoviária Federal

Criada pelo Presidente Washington Luís em 24 de julho de 1928, a “Polícia de Estradas” foi denominada em 1945 como Polícia Rodoviária Federal.

Com o advento da Constituição de 1988, a Polícia Rodoviária Federal foi institucionalizada e integrada ao Sistema Nacional de Segurança Pública. Sob o novo diploma legal, consolidou sua missão com a segurança pública, além das rodovias federais.

Atualmente, a Polícia Rodoviária Federal tem sob sua responsabilidade a segurança viária e a prevenção e repressão qualificada ao crime em mais de 75 mil quilômetros de rodovias e estradas federais em todos os estados brasileiros e nas áreas de interesse da União. Uma instituição que provê a pronta resposta federal às mais diversas demandas de segurança pública do Brasil.