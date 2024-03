Homem é detido após desacatar policiais militares em Iúna

A Polícia Militar (PM), deteve um homem após desacatar policiais na noite do último sábado (9), no bairro Quilombo, em Iúna.

A polícia disse que a guarnição foi acionada por populares que informaram que em uma residência estaria ocorrendo uma briga e que a mulher gritava muito.

No entanto, os militares foram até a residência e constatou que estava tendo uma discussão calorosa e que os ânimos estavam exaltados. Após o chamado, a mulher atendeu a porta juntamente com seu companheiro, de 24 anos.

Ela relatou que ambos ingeriram bebida alcoólica durante o dia e ele começaram uma discussão por ciúmes, dizendo que ela estaria sendo infiel. Segundo ela, foi apenas uma discussão e ela não queria representar contra ele, pois tudo era efeito da bebida, que ele não a agrediu e não apresentava lesões aparentes.

Durante uma conversa com os policiais, o companheiro começou a se exaltar dizendo que não devia nada para polícia e que ninguém a chamou polícia.

Muito alterado, o homem começou com uma resistência, se negando a ficar na posição de abordagem, tentando se esquiar da ação policial e dizendo que ninguém iria colocar a mão nele.

Portanto, a Polícia Militar conduziu o homem para atendimento médico e posteriormente até a sede da 2ª Companhia para lavratura pelo crime de resistência. O policial que durante imobilização sofreu uma lesão em dedo anelar esquerdo.

A Polícia Militar recuperou uma moto com restrição de roubo ou furto, na última sexta-feira (8) no município de Jerônimo Monteiro.

Os policiais intensificaram o patrulhamento e localizaram o condutor em um restaurante. Aos policiais, o suspeito disse que comprou a motocicleta hà 4 meses em Marataízes, pois havia negociado pela rede social.

A polícia deu voz de prisão e encaminhou o suspeito à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

