Homem é detido pela Polícia Militar transportando drogas em Alegre

Na tarde da última quarta-feira (27), policiais militares do 3°Batalhão detiveram um homem de 18 anos e apreenderam duas buchas grandes durante abordagem em Alegre.

Os militares receberam denúncias de que o suspeito estava deslocando em uma moto de Guaçuí em direção à Alegre, com uma certa quantidade de drogas para serem comercializadas.

Por volta das 12h53, durante o patrulhamento na rua Treze de Maio, os militares avistaram o suspeito na garupa de uma moto táxi, e foi abordado.

Durante as buscas, os policiais localizaram duas unidades de maconha, com 50 gramas aproximadamente.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre para providências.

