Operação no ES apreende 165 mil maços de cigarros contrabandeados

Na manhã desta quinta-feira (28), uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Espírito Santo e a Receita Federal resultou na apreensão de 165 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. A apreensão ocorreu no km 16 da rodovia ES-080, no município de Cariacica.

De acordo com a PRF, o veículo, um caminhão Mercedes-Benz/Baú, foi abordado por volta das 07h da manhã e dentro do compartimento de carga as equipes da PRF e da Receita Federal encontraram várias caixas fechadas de cigarros contrabandeados do Paraguai que totalizaram 165 mil maços e 3.300.000 (três milhões e trezentas mil) unidades de cigarros.

Indagado sobre a situação, o motorista disse que a carga de cigarros era proveniente de Contagem/MG e que havia recebido a quantia de R$ 2.200,00 para realizar o transporte até o município de Cariacica/ES.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para o Departamento da Polícia Federal de Vila Velha/ES