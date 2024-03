Homem é preso após receber encomenda com cédulas falsas no ES

Na manhã de hoje (14), policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários prenderam, em flagrante, um homem de 47 anos, com cédulas falsas, em Jardim Camburi, Vitória.

Segundo a PF, imediatamente após o recebimento de uma encomenda com cédulas falsas pelos Correios. Havia duas notas de valor nominal de R$ 50,00, além de R$ 100,00 e quatro de R$ 200,00, totalizando R$ 1.000,00 em cédulas falsas.

Os policiais federais encaminharam o preso para formalização do auto de prisão e apreensão na sede da Polícia Federal, em Vila Velha. Ele ficará à disposição da Justiça.

Leia também: Esconderijo do tráfico: cadela Mona localiza drogas e armas em Iúna

Além disso, de acordo com a PF, é a segunda prisão por moeda falsa adquirida pela Internet realizada no estado, tendo sido apreendidos R$ 2.000,00 em notas falsas.

A PF permanece com ações de inteligência policial objetivando identificar os responsáveis pela produção e distribuição das notas falsas, evitando que entrem no comércio local.

A pena prevista para o crime de moeda falsa é de reclusão de 3 (três) a 12 (doze) anos e pagamento de multa.

Um homem, de 22 anos, foi flagrado pela PF recebendo notas falsas na manhã desta terça-feira (5), no bairro Boa Vista, em Cachoeiro de Itapemirim.

No entanto, de acordo com a PF, a equipe de investigação constatou que um homem iria receber uma encomenda que conteria cédulas falsas.

Os policiais federais deram voz de abordagem e constataram que no interior do envelope, haviam várias cédulas falsas, sendo o total de R$ 1.000,00 reais.

Os policiais federais perguntaram o abordado e ele relatou que em sua residência teria drogas escondidas dentro de seu guarda-roupas. No entanto, os policiais encontraram 14 papelotes de substância análoga a cocaína, cinco pedras de substância análoga a crack e R$ 1.156,00 reais

Portanto, o homem irá responder pelos crimes de adquirir moeda falsa e tráfico de drogas, onde as penas máximas somadas podem chegar a 27 anos de prisão.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.