Homem é preso com drogas e moto com restrição em Guaçuí

Um homem, de 26 anos, foi preso na madrugada do último sábado (2), após ser flagrado com drogas e uma motocicleta com restrição de furto ou roubo no bairro Antônio Francisco Moreira, em Guaçuí.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão faziam um patrulhamento, quando avistaram dois suspeitos, que estavam próximos a duas motocicletas. Na abordagem, os policiais localizaram com um dos suspeitos um frasco contendo dois papelotes de cocaína e R$ 90,00.

Leia também: PM recaptura fugitivo e apreende arma de fogo em Afonso Cláudio

No entanto, ao verificarem a procedência das motocicletas, constataram que uma delas, a Honda XRL 125 de cor azul, apresentava restrição de furto ou roubo.

Diante do flagrante, da posse da droga e receptação da moto, o suspeito de 26 anos recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª delegacia Regional de Alegre. O outro suspeito foi liberado no local. A motocicleta foi removida ao pátio credenciado do Detran|ES.