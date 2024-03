PM recaptura fugitivo e apreende arma de fogo em Afonso Cláudio

A Polícia Militar recapturou um fugitivo de 19 anos e apreendeu arma de fogo com um homem de 55 anos, no último sábado (2), em Afonso Cláudio, no Sul do Espírito Santo.

Segundo a PM, policiais militares foram acionados para atendimento de ocorrência de disparo de arma de fogo no Bairro Bela Vista. No local, o suspeito foi localizado e identificado como um homem de 55 anos.

Os militares realizaram buscas no veículo do abordado e encontraram um revólver calibre 38 carregado com duas munições intactas.

Diante do fato, o homem recebeu voz de prisão e encaminhado juntamente com material apreendido para 11ª Delegacia Regional em Venda Nova do Imigrante.

No mesmo município, um jovem, de 19 anos, foi detido com mandado de prisão em aberto por policiais militares. O detido estava fugitivo do sistema prisional de Viana desde o dia 22 de fevereiro.

Portanto, ele foi conduzido até a 11ª delegacia regional de Venda Nova do Imigrante.