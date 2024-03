Homem é preso por envolvimento na morte de idoso no ES

A Polícia Civil (PC), prendeu um homem, de 48 anos, suspeito de envolvimento na morte de Sebastião Lopes de Jesus, de 73 anos, em abril de 2023, em Vila Pavão, Noroeste do Estado.

De acordo com a PC, os após informações de que o suspeito estava escondido na cidade de Santa Teresa. No entanto, as se deslocaram para o município e conseguiram efetuar a prisão do homem. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de Nova Venécia pelo crime de homicídio qualificado.

Além disso, segundo as investigações, o acusado foi identificado como cúmplice no assassinato e esquartejamento do idoso, de 73 anos. Nas investigações, a mulher que compartilhava residência com a vítima e o proprietário de uma funerária, foram presos suspeitos de envolvimento.

Leia também: Polícia Civil prende suspeito e apreende adolescente em Guaçuí

“À medida que as investigações avançaram, revelou a participação do proprietário da funerária na participação do transporte dos restos mortais da vítima. Ele chegou ao local após a consumação do homicídio, auxiliando na movimentação do corpo, que foi posteriormente descartado na ponte que liga Colatina a Baixo Guandu, onde parte dos restos foi descoberta dias mais tarde por um pescador em Linhares”, disse o delegado Willian Dobrovosk Simonelli, que está respondendo pela Delegacia de Polícia de Vila Pavão.

De acordo com as investigações, a mulher admitiu ser a autora do assassinato do idoso com quem dividia a moradia. Além disso, as investigações revelaram a existência de um segundo cúmplice, Denilton Ferreira de Oliveira, detido nessa quarta-feira (20). “Ele foi visto na companhia da mulher adquirindo soda cáustica e outros produtos químicos. Esses itens seriam utilizados no tratamento do corpo antes de seu descarte. A suspeita informou que ele atuou como seu auxiliar no assassinato e esquartejamento da vítima”, relatou o delegado Willian Dobrovosk Simonelli.

Tanto a autora do crime quanto Denilton de Oliveira são acusados de homicídio qualificado, enquanto o proprietário da funerária responderá por ocultação de cadáver em processo penal. Após procedimentos de praxe, o conduzido foi encaminhado ao Sistema Prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.