Homem montado em cavalo é atingido por carro na ES-164, em Cachoeiro

Um homem foi socorrido para o hospital após ser atingido por um carro enquanto trafegava em um cavalo na Rodovia ES-164, no distrito de Soturno, em Cachoeiro, na manhã desta sexta-feira (22).

A Polícia Militar informou que a guarnição foi acionada para atender um acidente de atropelamento de animal. No local, os militares identificaram que um cavalo havia sido atropelado pelo veículo Volkswagen/Fox, de cor cinza.

Aos militares, o motorista do veículo explicou que estava trafegando na via com o carro, quando um homem em um cavalo desgovernado entrou na frente do automóvel. Nisso, o condutor não conseguiu parar e acabou batendo no animal.

No entanto, por causa da força do impacto, a vítima acabou caindo no asfalto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e conduziu a vítima para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O estado de saúde do paciente não foi informado.

O cavalo também ficou ferido no acidente. Por conta disso, populares que passavam pelo local retiraram o animal do meio da pista. O motorista do carro não ficou ferido.