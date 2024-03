Homem morre afogado após se desequilibrar e cair no mar em Marataízes

Um homem de 51 anos, morreu afogado na manhã deste sábado (2), após se desequilibrar e cair dentro do mar na Barra do Itapemirim, em Marataízes, litoral Sul do Espírito Santo.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), testemunhas contaram que a vítima era um morador em situação de rua e estava pescando juntamente com um conhecido, em baixo da Ponte que liga Barra do Itapemirim ao Pontal. Neste momento, a linha de pesca deles agarraram e a vítima entrou para desagarrar a linha do conhecido, que conseguiu.

No entanto, a vítima voltou para tentar desagarrar a linha de pesca dele, porém após mergulhar na água, ele não conseguiu voltar e morreu afogado.

Ainda, de acordo com o Samu, quando a equipe chegou no local, a vítima havia sido retirada da água, mas já estava sem sinais vitais.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e está a caminho do local.