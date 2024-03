Homem morre após ser esfaqueado durante briga em Presidente Kennedy

Um homem morreu esfaqueado após tentar separar uma briga entre um casal na noite manhã do último domingo (3), na região de Marobá, em Presidente Kennedy, litoral Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que a vítima, que morava em um balcão, teria flagrado uma briga entre uma mulher e o marido. Nisso, a vítima foi tentar apartar a confusão, mas acabou sendo esfaqueado no peito pelo suspeito, que fugiu logo em seguida.

Leia também: Homem que morreu afogado após cair no mar em Marataízes é identificado

Quando os militares chegaram no local, identificaram que a mulher também havia sendo esfaqueada pelo marido. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhada para um hospital da região.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Presidente Kennedy. Buscas foram realizadas, mas até o momento nenhum suspeito foi detido.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.