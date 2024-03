Homem que morreu afogado após cair no mar em Marataízes é identificado

Carlos Alberto dos Santos, de 51 aos, foi identificado como sendo a vítima de um afogamento ocorrido na manhã do último sábado (2), na Barra do Itapemirim, em Marataízes.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), testemunhas contaram que Carlos era morador em situação de rua e estava pescando com um conhecido em baixo da Ponte que liga Barra do Itapemirim ao Pontal. Neste momento, as linhas de pesca deles agarraram, onde que Carlos foi até a água e conseguiu soltar a linha de pesca do conhecido.

No entanto, Carlos retornou para água para soltar a linha de pesca dele, porém, após mergulhar na água, Carlos não voltou para a superfície e acabou morrendo afogado.

Quando a equipe do Samu chegou ao local, a vítima havia sido retirada da água, mas já estava sem os sinais vitais.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a perícia da Polícia Científica esteve no local e o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado, e posteriormente, liberado para os familiares.