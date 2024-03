Identificado a vítima do acidente na BR-101 Sul, em Cachoeiro

Foi identificado a vítima do grave acidente entre um carro e uma carreta na tarde da última sexta-feira (1º), na BR-101 Sul, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Trata-se do médico radiologista Thiago Bertone que estava no veículo Hyundai Creta, de cor vermelha, que bateu de frente com a carreta.

A Casa de Saúde Santa Lúcia, em Muriaé, onde Thiago trabalhava, lamentou a morte do médico por meio de uma nota publicada nas redes sociais.

“Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do Dr. Thiago Bertone. Sua dedicação e contribuição para a Casa de Saúde Santa Lúcia jamais serão esquecidas. Estamos de corações partidos com a perda de um colega tão valoroso. Que sua luz continue a guiar nossas passos”.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado por volta de 15h da sexta-feira (1º). Além da PRF, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e Eco101 estiveram no local para realizar os trabalhos.