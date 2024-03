Iconha: temporal provoca interdição de ponte e estrada

O temporal que caiu na madrugada deste sábado (23) na região Sul do Espírito Santo provocou deslizamento de terra e a interdição de ponte e estrada no município de Iconha.

De acordo com a administração municipal, devido a deslizamento de terra, a estrada de Duas Barras para Santo Antônio está interditada. As secretarias de Agricultura e de Obras estão no local realizando a desobstrução da estrada.